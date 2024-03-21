Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de "Daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafında ufaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. Bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de mitingde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Konumuyla, önemiyle, değerleriyle, yetiştirdiği büyüklerle Kayseri'yle ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 65'i aşkın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.
"TÜRKİYE YÜZYILINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Mayıs seçimleri ülkemizde, ülkeyi karıştırmaya hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. 31 Mart'ta bu milli irade destanını daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara ,terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.
"ÜLKEYİ 2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ"
Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en güçlü ekonomik, askeri, sosyal seviyesine çıkardık. Altyapı eksikliklerimizi tamamladık, milletimizi hak ve özgürlük özlemleriyle buluşturduk. Biz çalıştıkça Rabbimiz de bereketini verdi. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Amacımız önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır.
Hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. Milletlerin de önüne inişler ve çıkışlar, fırsatlar ve tehditler çıkabiliyor. 6 Şubat depremleri felaketlerin en büyüğüydü. Hamd olsun şehrimizde can kaybı olmadı ama hasar gören binalarımız vardı. 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. Yıl sonunda bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz.
EMEKLİ PROMOSYONU: 8 İLA 12 BİN LİRA ARASINDA
Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.
Ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade yok. Muhalefetin eline kalsa bırakın maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz.
"CHP YÖNETİMİ TEMBELLERDEN OLUŞUYOR"
CHP yönetimi sadece beceriksiz ve kifayetsizlerden değil, tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Deste deste para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Sağa sola saldırarak, çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.
Türkiye yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya, bunun adı zübük siyasetidir.
Daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafında ufaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. Bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız.