Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de mitingde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Konumuyla, önemiyle, değerleriyle, yetiştirdiği büyüklerle Kayseri'yle ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 65'i aşkın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

Mayıs seçimleri ülkemizde, ülkeyi karıştırmaya hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. 31 Mart'ta bu milli irade destanını daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara ,terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.

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"ÜLKEYİ 2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ"

Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en güçlü ekonomik, askeri, sosyal seviyesine çıkardık. Altyapı eksikliklerimizi tamamladık, milletimizi hak ve özgürlük özlemleriyle buluşturduk. Biz çalıştıkça Rabbimiz de bereketini verdi. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Amacımız önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır.

Hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. Milletlerin de önüne inişler ve çıkışlar, fırsatlar ve tehditler çıkabiliyor. 6 Şubat depremleri felaketlerin en büyüğüydü. Hamd olsun şehrimizde can kaybı olmadı ama hasar gören binalarımız vardı. 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. Yıl sonunda bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz.