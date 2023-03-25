Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

Total’de ise 9.18 izlenme oranı 21.77 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümüne baskı ve şiddete uğrayan 'Nursema’nın ailesine hesap sorduğu sahne damga vurdu.

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 11.99 izlenme oranı 26.79 izlenme payı, AB grubunda 11.55 izlenme oranı 30.36 izlenme payı alarak cuma akşamının birincisi oldu.

'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Dünya sıralamasında 2 saat, Türkiye sıralamasında 7 saat, 'Nursema' 8 saat, 'Kıvılcım' 5 saat, 'Ceren Karakoç' ise 2 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

'NURSEMA’NIN YÜZLEŞMESİ MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ

Yayınlanan bölümde babasının 'Alev’e yaptığı aşk itirafına kulak misafiri olan 'Nursema' yeni bir yıkım yaşadı. 'Abdullah' ve 'Alev’in konuşması ise 'Sönmez’in ziyaretiyle yarım kaldı. 'Abdullah’ı kızının evinde gördüğü için rahatsız olan 'Sönmez', ''Abdullah’ı ziyaret ederek Alev’den uzak durmasını istedi.

Öte yandan 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in, arkadaşlarıyla çıktığı iftar yemeği olaylı bitti. 'Ömer’in arkadaşı olan çiftle fikir ayrılığına düşen 'Kıvılcım’ı, gece sonunda 'Ömer yaptığı açıklamayla sakinleştirdi. Bebek odasını kendileri boyayan 'Doğa' ve 'Fatih' ise 'Pembe’nin engeliyle karşılaştı.