Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 11.99 izlenme oranı 26.79 izlenme payı, AB grubunda 11.55 izlenme oranı 30.36 izlenme payı alarak cuma akşamının birincisi oldu.
Total’de ise 9.18 izlenme oranı 21.77 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümüne baskı ve şiddete uğrayan 'Nursema’nın ailesine hesap sorduğu sahne damga vurdu.
'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE
Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Dünya sıralamasında 2 saat, Türkiye sıralamasında 7 saat, 'Nursema' 8 saat, 'Kıvılcım' 5 saat, 'Ceren Karakoç' ise 2 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.
'NURSEMA’NIN YÜZLEŞMESİ MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ
Yayınlanan bölümde babasının 'Alev’e yaptığı aşk itirafına kulak misafiri olan 'Nursema' yeni bir yıkım yaşadı. 'Abdullah' ve 'Alev’in konuşması ise 'Sönmez’in ziyaretiyle yarım kaldı. 'Abdullah’ı kızının evinde gördüğü için rahatsız olan 'Sönmez', ''Abdullah’ı ziyaret ederek Alev’den uzak durmasını istedi.
Öte yandan 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in, arkadaşlarıyla çıktığı iftar yemeği olaylı bitti. 'Ömer’in arkadaşı olan çiftle fikir ayrılığına düşen 'Kıvılcım’ı, gece sonunda 'Ömer yaptığı açıklamayla sakinleştirdi. Bebek odasını kendileri boyayan 'Doğa' ve 'Fatih' ise 'Pembe’nin engeliyle karşılaştı.
Milyonların büyük merakla beklediği an ise bölümün final sahnesinde ekrana geldi. Zorla evlendirildiği İbrahim’in evine geri dönerek, ailesini yemeğe davet eden 'Nursema’nın intikam planı işledi. Yemekte 'İbrahim' tarafından şiddete uğradığını ailesine anlatan 'Nursema', 'Abdullah' ve 'Pembe’nin kendisini korumadığını gözyaşları içinde dile getirdi. Yaşadığı haksızlığa boyun eğmeyen 'Nursema’nın güçlü duruşu ekran başındaki izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. 'Nursema' karakterine hayat veren genç oyuncu 'Ceren Karakoç' ise başarılı performansıyla izleyiciden övgü topladı.
İşte milyonları ekran başına kilitleyen o sahne;
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YENİ BÖLÜM TANITIMI BOMBA ETKİSİ YARATTI
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımı da bomba etkisi yarattı. Tanıtımda, 'Nursema’yı ailesine karşı koruyan 'Doğa’nın sitemi ekrana gelirken 'Ömer’in, 'İbrahim’i bir inşaattan aşağı itmesi izleyenleri şoke etti. 'Nursema ve 'Umut’un bir arada görüldüğü tanıtımın ardından dizinin yeni bölümü büyük merakla bekleniyor.
'Kızılcık Şerbeti’nin 21. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.