Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor.
Bilindiği üzere Cuma namazı, Cuma namazının kılınacağı ildeki öğle vaktinde cemaat halinde eda ediliyor. Dolayısıyla her ilin Cuma gün ki öğle ezanı vakti aynı zamanda da Cuma namazı saati oluyor.
Peki, 14 Ocak 2022 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İşte merak edenler için 14 Ocak Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saati
14 Ocak 2022 Ankara Cuma namazı saati: 13.02
14 Ocak 2022 Bursa Cuma namazı saati: 13.18
14 Ocak 2022 İzmir Cuma namazı saati: 13.25
14 Ocak 2022 İstanbul Cuma namazı saati: 13.18
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CUMA NAMAZI'NIN HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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