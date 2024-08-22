23 Ağustos cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 23 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. İl il cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 23 Ağustos 2024 il il cuma namazı vakitleri...
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23 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
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23 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
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23 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
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23 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.