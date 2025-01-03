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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI RESİMLİ VE YENİ | Dualı, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri: Resimli Cuma mesajları kısa-uzun seçenekleri

        Resimli Cuma mesajları ile ayetli, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar sözleri

        Cuma mesajları ve sözleri gündeme geldi. Müslüman dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha camilere akın edilerek hutbe eşliğinde ibadetler yerine getirilecek. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 01:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:48
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        • 1

          İslam alemi için özel bir anlamı olan cuma gününde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni, resimli, farklı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ile sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        • 10

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 11

          FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 12

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

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