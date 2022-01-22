Cuma akşamının yıldızı 'Aziz!'

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Aziz'in izleyici ekran başına kilitleyen 10. bölümünde; Dilruba, Aziz ile Efnan'ın nişan davetine katıldı. Nişan töreninden önce Aziz'le konuşan Dilruba, Edip Payidar'ın öldüğü gece Galip'in de orada olduğunu söyledi. Tam o sırada doktor Muhittin'den Aziz'e bir mesaj geldi ve Aziz, nişan törenini terk etti. Aziz'in gitmesiyle Efnan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tüm bu olanların üzerine Pierre'in planıyla Efnan'ın babası Veysi, nişana gelerek olay çıkardı. Yaşadıklarını kaldıramayan Efnan ağlayarak evden uzaklaşırken karşısına Pierre çıktı. Pierre'i gören Efnan, "Beni leydi yapın" diyerek Pierre'in sunduğu teklifi kabul etti. Muhittin'le görüşmeye giden Aziz, onu vurulmuş bir halde buldu. Galip, Aziz'den önce davranarak Fransua'ya Muhittin'i öldürmesi için emir verdi.

Galip ile Fransua'nın iş birliği yapması izleyenleri şaşırtırken Muhittin, son nefesini vermeden önce Aziz'e her şeyi amcası Galip'in yaptığını söyledi. Aziz öfkeyle Galip'in karşısına çıktı ve silah çekti. Aziz'in gözyaşları içinde amcasıyla yüzleştiği anlar izleyicileri derinden etkilerken, "Aziz tetiği çekecek mi?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte o anlar;

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CUMA AKŞAMI EN ÇOK İZLENEN YAPIM!

'Aziz'in 10. bölümü ABC1 20+'da 6.85 izlenme oranı (rating) 15.16 izlenme payı (share), AB'de 5.31 izlenme oranı (rating), 13.16 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen yapım oldu. TOTAL'de 6.52 izlenme oranı (rating) 14.38 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. #Aziz ve bölüm etiketi #SevdiğimHerŞey uzun süre konuşularak TT listesinde yer aldı.

AZİZ'İN ANTAKYA HALKINA YAPTIĞI KONUŞMA BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Aziz, Dilruba'nın da yardımıyla atölyesinde Fransızlardan gizli okuma-yazma dersleri vermeye başladı. Türklerin direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken Aziz, halkın da desteğiyle pes etmeyeceklerini gösterdi. Aziz'in halka yaptığı konuşma büyük alkış topladı.

"Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu!"

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AZİZ, BABASIYLA İLGİLİ GERÇEKLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bir yandan Fransızların zulmüyle mücadele eden Aziz diğer taraftan babasının ölümüne dair gerçekleri aramaya devam etti. Babasının ölüm raporunu yazan doktor Muhittin'in peşine düştü. Edip Payidar'ın ölüm raporuna gizlice ulaşan ve babasının intiharıyla ilgili şüpheli durumları sorgulamaya başlayan Aziz'in kafasındaki soru işaretleri arttı. Aziz'in gerçekleri araştırdığını öğrenen Pierre ise Muhittin'i Aziz'in elinden kurtararak ona şehri terk et dedi.

Aziz doktorun peşine düşüyor;

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AZİZ İLE EFNAN'IN ROMANTİK ANLARI

Aziz ile Efnan'ın sürpriz evlilik kararını hazmedemeyen Dilruba, Aziz'le olan geçmişlerini kullanarak Efnan'ı üzmeye çalıştı. Aziz, Efnan'a zarar vermemesi için Dilruba'yı uyardı. Dilruba'nın Aziz hakkında bildiği şeyleri Efnan bilmiyordu. Efnan'a kendisi ile ilgili her şeyi öğreteceği sözünü veren Aziz, genç kızı ilk dansına kaldırdı. Giderek birbirine yakınlaşan Aziz ile Efnan romantik anlar yaşarken çiftin aşkı seyircileri de duygulandırdı. İkilinin birbirlerinden gözlerini alamadan dans ettikleri sahne büyük beğeni topladı.

Aziz ile Efnan'ın ilk dansı;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Galip Payidar'ın yere düşmesi ve patlayan silah sesi akıllara "Aziz, amcasını vurdu mu?" sorusunu getirirken Adem, gerçekleri Aziz'e anlattığı için Dilruba'ya hesap soruyor. Adem, babasının hasta yatağının başında "Aziz bunun hesabını verecek" diyerek intikam alacağının sinyallerini verirken Efnan ve Aziz'in gözyaşları dikkat çekiyor. Artık eskisi gibi olmadığını söyleyen Efnan'ın nişanı terk eden Aziz'i affedip affetmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

İşte Aziz'in 11. Bölüm Tanıtımı;

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!