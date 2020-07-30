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Küresel yayıncı MY.GAMES ve geliştirici Booming Games’in imzasını taşıyan MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun) türündeki ücretsiz aksiyon oyunu Conqueror’s Blade’in 4. Sezonu “Blood of the Empire” PC için Türkçe dil desteği ile 4 Ağustos’ta çıkıyor.

Türkiye’de tam oyun içi yerelleştirme, özel müşteri desteği, yerel sosyal medya varlığı ve Türkçe topluluk yönetimi ile var olacak ortaçağ savaş oyunu, Osmanlı İmparatorluğu esintili konsept ile oyun tutkunlarının karşısına çıkacak.

Conqueror’s Blade Season IV: Blood of the Empire’da oyuncular kendi ortaçağ imparatorluklarını kurmak için bir savaş halindeler. Oyunda, gözü pek savaş lordları kendilerini bir dizi silah ile donatıyor ve emirlerindeki ordular ile dünyaya açılıyor.

Oyuncular kuşatma silahları ile kaleleri savunuyor ya da kuşatıyor; 15’e 15 PvP muharebelerinde diğer oyunculara karşı mücadele ediyor.

75'TEN FAZLA BİRİM

Oyunda yakın dövüş, menzilli ve süvari birimleri de dahil olmak üzere tarihin en büyük askeri kuvvetlerinden esinlenen 75'ten fazla birim mevcut. Savaş Lordları mızraklı askerler ile barikat oluşturabilir, kılıçlıları düşmanla çatışmak için gönderebiliyor veya okçuları ile bir ok yağmuru yağdırabiliyorlar.

Oyundaki kuşatma muharebesi stratejiye dayanıyor ve oyuncuların sürekli değişen savaş alanlarında birimlerini zafere götürmeleri gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kültüründen ve tarihinden esinlenen yeni sezon: “Season IV: Blood of the Empire” 4 Ağustos’ta oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Conqueror’s Blade’in ücretsiz güncellemesi ile eklenecek olan Season IV: Blood of the Empire oyununda Fatih Sultan Mehmet tarafından yönetilen Anadolu İmparatorluğu'nun orduları da yer alıyor.