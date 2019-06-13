Hazır giyim sektörünün devleri arasında yer alan Colin's dünyanın 38 ülkesindeki 600' e aşkın mağazasında, müşterileriyle modanın ruhunu paylaşıyor. Alanındaki en önemli markalardan biri olan Colin's mağazaları hangi saatler arasında hizmet veriyor? İşte detaylar...

COLIN'S ÇALIŞMA SAATLERİ

Colin's mağazalarının çalışma saatleri AVM içi ve AVM dışı olmak üzere değişiklik gösteriyor. AVM içinde yer alan Colin's mağazaları sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 arasında; AVM dışında yer alan Colin's mağazaları ise sabah 10.00 ile akşam 22.00 veya 23.00 saatlerine kadar hizmet veriyor. AVM dışında yer alan Colin's mağazalarının kapanış saati, bulunduğu il veya ilçeye göre 1 saatlik bir değişiklik gösterebiliyor.

Colin's mağazalarında öğle tatili bulunmuyor. Colin's hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da hizmet veriyor.

Ayrıca, www.colins.com.tr internet adresi üzerinden online alışveriş hizmeti de sağlanıyor.

COLIN'S ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Colin's Genel Merkez, Zafer Mahallesi Bahargülü Sokak No:2 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde bulunuyor.

Colin's müşteri destek hattına pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında 444 53 26 numarasını arayarak erişebilirsiniz.