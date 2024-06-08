Çocukluk yıllarımıza damga vuran efsane çizgi filmler

Garfield (1978)

Sanırım annelerimiz bizim, bizimle çocuklarımızın arasında bir köprü gibi uzanan nadir çizgi filmlerin başında Garfield geliyor. Bu yaramaz kedi onlarca yıldır her dönemin popüleri olmayı nasıl başardı inanın anlamak zor!

Jim Davis tarafından yaratılan karikatür kedisi Garfield ilk defa 1978 senesinde yayınlandı. Davis'in seneler boyunca bir efsaneye dönüşecek bu tembel kedisine isim olarak dedesinin ismini uygun gördüğünü biliyor muydunuz? Guinness Rekorlar Kitabı'nda en çok yer alan karikatür karesi olarak tarihe geçen defalarca çizgi film olarak ekranlarda yer aldı.