Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, son 20 yılda önemli ilerleme kaydedilen çocuk işçiliğinin azaltılmasında ilerleme hızı yavaşladı ve 2016 - 2020 döneminde durdu. Pandeminin başladığı 2020 yılı başında 63 milyon kız çocuğu ve 97 milyon erkek çocuğu olmak üzere 160 milyon çocuk, işçi olarak çalıştı. Buna göre, dünyada her 10 çocuktan 1’i işçi olarak çalışıyor.

Türkiye’de çocuk işçi sayısını gösteren araştırma Türkiye İstatistik Kurumu’nca en son 2019 yılında yapıldı. TÜİK daha önce de 2006 ve 2012 yıllarında bu konudaki araştırma sonuçlarını yayımladı.

TÜİK’in 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 5 – 17 yaş grubundaki çocuk işçi sayısı 720 bini buluyor. Çalışan çocukların yüzde 79.7’sini 15 – 17 yaş grubundakiler oluştururken, yüzde 15.9’unu 12 – 14 yaş grubundakiler, yüzde 4.4’ünü ise 5 – 11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çalışan çocukların yüzde 30.8’i tarım, yüzde 23.7’si sanayi, yüzde 45.5’i hizmet sektöründe yer alıyor. Yaşı 5- 14 arasında olan çocukların yüzde 64.1’i tarım, 15 – 17 arasındakilerin yüzde 51.0’i ise hizmet sektöründe çalışıyor.

TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFİ

Türkiye’de 18 yaşından küçükler çocuk olarak kabul edilmekle birlikte, 14 yaşını doldurmuş ama 18 yaşından küçük çocuklar ağır olmayan bazı işlerde çalıştırılabiliyorlar.

Türkiye, 2017 – 2023 yıllarını kapsayan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında çocukların sokakta çalışması, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışması ve tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışmasını 2023 yılına kadar sona erdirmek üzere taahhütte bulundu. Hedef, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırmak.

PARA CEZASI CAYDIRICI DEĞİL

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocuklar, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine ve varsa eğitimine devam etmelerine engel olmayacak hafif işlerde çalışabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise sadece sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Kanunun 73. maddesine göre ise sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler gece çalıştırılamazlar.

Çocukları çalıştırma yasağına uymayan veya gece işlerinde çalıştıranlar için 4.173 TL idari para cezası uygulanıyor. İş Kanunu’na aykırılıklarda birçok ceza, kanuna aykırı çalıştırılan işçi sayısına göre belirlenirken, çocuk işçi yasağına aykırılıkta çocuk sayısına bakılmıyor. Yasaya aykırı çalıştırılan çocuk sayısı kaç olursa olsun 4.173 TL ceza veriliyor. Para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında (YDO) artırılıyor. YDO genellikle enflasyonun altında kaldığı için para cezası da giderek caydırıcı olmaktan çıkıyor.

ÇALIŞMA SÜRELERİ HAFTALIK 35 SAATİ AŞAMAZ

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 beş saatten fazla olamaz. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde ise günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak, bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.

Çocuk işçilerin yıllık izin süresi, işyerindeki çalışma süreleri ne olursa olsun 20 günden az olamaz.

ÇOCUK İŞÇİLER HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILABİLİR?

14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocuk işçilerin çalıştırılabileceği işler şöyle:

– Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,

– Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipekböcekçiliği işleri,

– Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri,

– Büro hizmetlerine yardımcı işler,

– Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),

– Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,

– Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,

– Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler,

– Spor tesislerinde yardımcı işler,

– Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.