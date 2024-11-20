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        Haberler Ekonomi Para Citi TL pozisyonunda kârının yarısını aldı - Para Haberleri

        Citi TL pozisyonunda kârının yarısını aldı

        Citi, Türk lirası pozisyonlarını daralttı. Bankanın notunda model portföyde yüzde 2 olan TL ağırlığının yüzde 1'e çekileceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:21
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        Citi TL pozisyonunda kârının yarısını aldı
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        Citi, Türk lirası pozisyonlarında kâr alma kararı aldı.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre bankanın notunda TL pozisyonlarının yarısında kâr alındığı belirtildi. Notta süreli olarak dolar/TL'de 1 Temmuz'da açılan kısa pozisyonunda spot referans seviyenin 32,7 olduğu hatırlatılırken, bu işlemde toplam getirinin yüzde 8,35 olduğu belirtildi.

        Banka model portföyünde daha önce yüzde 2 olan TL ağırlığını da yüzde 1 seviyesine indirecek. Bununla birlikte banka küresel düzlemde gelişen piyasa para birimleri pozisyonunda TL için 'ağırlık üstü' tavsiyesinin temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

        Banka Türkiye'de ekonomi politikalarının hâlâ doğru yönde olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtirken, Aralık ayında olası gevşeme hamlesinin yabancı yatırımcıların pozisyonlarında yeniden şekillenmeye ilişkin bir etki yaratabileceğini söyledi.

        Bankanın notunda Türkiye'nin cari açığında yeniden dengelenmenin devam ettiği belirtilirken bu taraftaki pozitif gelişmelere rağmen atılması gereken adımlar olduğu ifade edildi.

        Notta bu konuyla ilgili olarak "Maliye politikasının hala daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Bu kapsamda 2025 yılında ekonomi politikası tarafında yapılması gereken daha çok iş var" ifadeleri kullanıldı.

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