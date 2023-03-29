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Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edildi

Giriş: 29.03.2023 - 08:06 | Güncelleme: ABONE OL
Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi
AA

ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli hükümet yetkililerine 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandı.

Bankman-Fried'ın, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip FTX'e bağlı Alameda Research şirketine ait hesapları çözmeleri için bir veya daha fazla yetkiliye rüşvet verdiği iddia edildi.

İddianameye göre, rüşvet ödemesi Kasım 2021 civarında Alameda Research'ten özel bir kripto para birimi cüzdanına aktarıldıktan sonra hesaplar çözüldü.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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