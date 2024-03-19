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Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında yeniliklerinin lansmanını düzenleyen ve katlandığında 1 cm’in altına inen katlanabilir telefon modelini de müşterileri ile buluşturan Honor, dünyanın en ince içe katlanan telefonu olma rekorunu kırdığını da açıkladı.

Tüm dünyada ilgiyle karşılaşan bir model haline dönüşen HONOR Magic V2, dünya pazarlarının ardından Türkiye’de de HepsiBurada aracılığıyla teknoloji severlerle buluştu. 9,9 milimetrelik inceliği ile dikkatleri üzerine toplayan modelin satış fiyatı 69.999 TL olarak belirlendi.

Yeniliklerini kullanıcılarla buluşturan Çinli markanın hem dünyadaki performansını hem de Türkiye'deki hedeflerini HONOR Türkiye Ülke Müdürü Hu Hong Habertürk'e değerlendirdi.

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"HEDEF KATLANIR TELEFON SEKTÖRÜ"

Hong, markanın katlanır telefonları ile Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedeflediğini vurgulayarak, Katlanabilir telefonların giderek popülerlik kazandığı bu dönemde, inovasyonumuz ve kalite odaklı yaklaşımımızla bu alanda bir yer edinmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye bizim için önemi bir pazar. Marka olarak, Ar-Ge yeteneklerimizi öne çıkararak Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ve dayanıklı katlanabilir telefonlar ile sektörde öncü bir konum elde etmeyi amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı yaklaşımımızla, katlanabilir telefon sektöründe önemli bir rol oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ BAŞARIYI TÜRKİYE'YE TAŞIYACAĞIZ" Hu Hong satış tarafında da ciddi anlamda bir başarı gösterdiklerini de belirterek, "Dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olan Magic V2, katlandığında 1 cm’in altına inen telefon olma unvanına sahip. Lansmanı gerçekleştiği andan itibaren katlanabilir telefon dünyasının en ince içe katlanan telefonu olma rekorunu da hala koruyor. Bu özellik ulaştığı satış rakamıyla başarısını kanıtlıyor ve HONOR adına da bir tarih yazıyor. Tüm dünyada 1 milyon adet katlanabilir telefon satış hedefimizi gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye’de de bu başarıyı yakalamak. Türkiye’de de satışa çıktığı andan itibaren yoğun ilgi ile karşılandığını belirtmek isteriz. Türkiye'de ve dünya çapında HONOR'un satış rakamları oldukça hızlı ilerliyor. Türkiye'deki satışlar, son üç yılda önemli bir büyüme kaydederek markanın pazar payını artırdı. Özellikle, orta sınıf genç tüketiciler arasında marka bilinirliği ve pazar payı açısından büyük bir yere sahibiz. Türkiye pazarında saygın ve güvenilir bir marka olarak yerimizi sağlamlaştırmayı ve hızla ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. Porsche Design iş birliği ile tasarlanan Magic V2 RSR, MWC’de tanıtıldıktan sonra tasarımıyla çok konuşulduğunu vurgulayan Hong, bu özel tasarımı da Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmayı arzu ettiklerini ve getirme olasılıklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

SAMSUNG GALAXY VE iPHONE 15 İLE KARŞILAŞTIRMALI ÇARPIŞMA TESTİ! Barcelona’daki fuarın öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında HONOR, dayanıklılığını simgeleyen bir çarpışma testi videosu yayınladı. Videoda yer alan Magic Pro modeli, Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max ile çarpıştırılarak ikisinin de kırılmasına sebep oluyordu. Bu videodaki karşılaştırma ile ilgili rekabeti de yorumlayan HONOR Türkiye Ülke Müdürü Hu Hong, "Biz rekabeti markalar arasında değil, daha çok ürünler arasında gerçekleşen bir mücadele olarak görüyoruz. Odak noktamız, ürünlerimizi sürekli olarak geliştirerek ve yeni özellikler sunarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya çalışmak. HONOR şu anda dünyanın en büyük Ar-Ge tesislerinden birine sahip ve bu da bizim teknolojiye ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için pazar araştırmaları yapıyor, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz; bu bilgileri ürünlerimize entegre etmek için de yoğun bir çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu. DAVRANIŞLARI ÖNGÖREN YAPAY ZEKA Marka yalnızca yeni modellerine değil, yapay zekaya odaklanan yenilikleriyle de ön plana çıkmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni Magic Portal teknolojisinin, yapay zekâ destekli işletim sistemleri arasında iş birliği sağlıyor ve kullanıcı odaklı yapay zekâ özelliği ile öne çıktığını belirten Hong, " Magic Portal, kullanıcıların mesajlarını ve davranışlarını anlayarak karmaşık görevleri tek adımlı süreçlere dönüştürerek daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Örneğin; Magic Portal, mesajlardaki adresleri tanıyarak kullanıcıları navigasyon bilgileriyle Google Haritalar'a yönlendirerek pratiklik sağlıyor. Ayrıca, ekran üzerindeki öğeleri tanıyabilen Magic Portal, çevrimiçi alışveriş platformlarında ürün arama sürecini kolaylaştırıyor ve böylece kullanıcıların alışveriş deneyimini geliştiriyor. Bir diğer örnek, uçuş rezervasyonu yaptığınızda, telefonunuz kalkıştan önce size otomatik hatırlatma yapıyor ve trafik koşullarına bağlı olarak size tahmini seyahat süresine dair bilgi veriyor. Magic Portal'ı kullanmak için kullanıcılar, bir mesaja veya resme uzun basarak yan taraftaki Magic Portal'a sürükledikten sonra, yapay zekâ uygun eylemi otomatik olarak gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.