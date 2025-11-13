Çinli teknoloji firması, AI çipleri ve süper bilgisayarlarını tanıttı

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Baidu, yıllık Baidu World konferansında yapay zeka odaklı iki yeni çip ve süper bilgisayar ürünlerini tanıttı. ABD'nin ileri seviye AI çiplerine yönelik ihracat yasakları karşısında yerli üretim atağına geçen Baidu, bu adımlarla Çinli şirketlere güçlü ve uygun maliyetli hesaplama imkânı sağlamayı hedefliyor.

YENİ AI ÇİPLERİ: M100 VE M300

Baidu'nun 2011'den beri sürdürdüğü çip geliştirme çalışmaları sonuç verdi. Çıkarım (inference) odaklı M100 çipi, 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hem eğitim (training) hem çıkarım yapabilen M300 ise 2027 başında gelecek. Eğitim, büyük veri setlerinden örüntü öğrenerek AI modelleri oluştururken; çıkarım, bu modellerle tahmin ve kullanıcı taleplerini işliyor. Bu çipler, ABD kısıtlamaları nedeniyle Nvidia gibi yabancı alternatiflere bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

SÜPER DÜĞÜM ÜRÜNLERİYLE GÜÇ BİRLİĞİ

Baidu, bireysel çip sınırlılıklarını aşmak için gelişmiş ağ teknolojileriyle birden fazla çipi birleştiren süper düğüm ürünleri tanıttı. Tianchi 256, 256 adet P800 çipinden oluşacak ve 2025'in ilk yarısında kullanıma sunulacak. Daha güçlü versiyonu ise 512 çip ile ikinci yarıda gelecek. Benzer şekilde Huawei'nin CloudMatrix 384'ü (384 Ascend 910C çipi) Nvidia'nın GB200 NVL72'sinden üstün görülüyor; Huawei de önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş süper düğümler planlıyor.

ERNIE MODELİNDE YENİ DÖNEM Baidu, metin işleme yanında görüntü ve video analiziyle öne çıkan Ernie büyük dil modelinin güncellenmiş sürümünü sergiledi. Bu yenilik, AI yeteneklerini multimedya alanına genişleterek rekabet gücünü artırıyor.