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        Haberler Ekonomi Alışveriş E-ticaret Çinli şirketlere soruşturma talebi - ABD güvenlik komisyonu üyeleri, Çinli Shein ve Temu hakkında soruşturma çağrısı yaptı - Alışveriş Haberleri

        ABD güvenlik komisyonu üyeleri, Çinli Shein ve Temu hakkında soruşturma çağrısı yaptı

        ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu'nun iki lideri, Salı günü kurumun web sitesinde yayınlanan bir mektuba göre, her iki web sitesinde de "ölümcül bebek ürünleri ve yürümeye başlayan çocuk ürünleri" satıldıktan sonra kurumun e-ticaret perakendecileri Shein ve Temu'yu soruşturmasını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:54
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        Çinli şirketlere soruşturma talebi
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        ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) üyeleri Peter Feldman ve Douglas Dziak, Salı günü kurumun web sitesinde yayınlanan bir mektupta, e-ticaret perakendecileri Shein ve Temu’nun güvenlik uygulamalarının soruşturulmasını talep etti1. Bu talep, her iki web sitesinde de “ölümcül bebek ürünleri ve yürümeye başlayan çocuk ürünleri” satıldığı iddialarına dayanıyor.

        GÜVENLİK VE UYUMLULUK İNCELEMESİ

        Komiserler Feldman ve Dziak, CPSC’nin Singapur merkezli Shein ve Çin merkezli Temu’nun güvenlik ve uyum kontrollerini, üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerini ve ithal edilen ürünleri nasıl temsil ettiklerini değerlendirmesini istiyor. Özellikle, düşük değerli doğrudan tüketiciye sevkiyatlara odaklanarak, bu firmaların ABD’de çok az varlığı olan veya hiç varlığı olmayan firmaların tüketici ürünlerini nasıl dağıttıklarını anlamaya çalışıyorlar

        ŞİRKETLERDEN YANIT GELDİ

        Shein sözcüsü, müşteri güvenliğinin birinci öncelik olduğunu ve şirketin uyum programlarını güçlendirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptığını belirtti. Temu’dan bir temsilci ise, sitelerindeki tüm satıcıların yasa ve yönetmeliklere uymasını gerektirdiğini ve CPSC ile tam işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

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