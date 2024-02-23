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        Haberler Ekonomi Enerji Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: Kümülatif olarak anorganikte en yüksek ihracat bizim grubumuzun - Enerji Haberleri

        Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: Kümülatif olarak anorganikte en yüksek ihracat bizim grubumuzun

        9'uncusu düzenlenen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) "2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde Ciner Grubu'ndan Ciner İç ve Dış Ticaret ve We İç ve Dış Ticaret şirketleri Anorganik Kimyasallar dalında ödül aldı. Ödülleri Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta aldı. Usta, ürettikleri ürünü yüzde 100 katma değerli olarak ihraç ettiklerini ve ithal girdi kullanmadıklarını belirtti. Usta, "Kümülatif olarak bakıldığında anorganik kategorisinde en yüksek ihracat rakamı bizde. 2023'te toplam 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat yaptık anorganik kimya dalında" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:47
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        İhracat rekoru Ciner'in
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        Kimya sektöründeki üye firmaları başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 9.su düzenlenen "2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri” dün sahiplerini buldu.

        Törende Ciner Grubu'ndan Ciner İç ve Dış Ticaret ve We İç ve Dış Ticaret şirketleri Anorganik Kimyasallar dalında ödüle layık görüldü. Ödül töreninde toplam 102 firmaya ödül plaketi takdim edildi.

        USTA: ÜRETİMDE İTHAL GİRDİ KULLANMIYORUZ

        İKMİB’in 2023 yılında fiili ihracat yapan 10 bine yakın üye firmasının katkısıyla kimya sektörü 30,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta, ödüllerle ilgili Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede "Kümülatif olarak bakıldığında anorganik kategorisinde en yüksek ihracat rakamı bizde. 2023'te toplam 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat yaptık anorganik kimya dalında. 2024 yılında ihracat aynı seviyelerde olacak. Çünkü dünya pazarlarında ciddi anlamda bir daralma meydana geldi. Biz üretimdeki artışla birlikte aradaki fiyat farkını telafi edeceğiz. Dolayısıyla bu mertebede olacak. Ancak bir önceki yıl 1,5 milyar doları yakalamıştık. Ürettiği malın yüzde 85'inden daha fazlasını ihraç eden bir şirketiz. Yüzde 100 katma değerli üretim yapıyoruz. Üretimimizde ithal girdi kullanmıyoruz" diye konuştu.

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