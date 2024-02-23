Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: Kümülatif olarak anorganikte en yüksek ihracat bizim grubumuzun - Enerji Haberleri

Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: Kümülatif olarak anorganikte en yüksek ihracat bizim grubumuzun - Enerji Haberleri

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Kimya sektöründeki üye firmaları başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 9.su düzenlenen "2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri” dün sahiplerini buldu.

Törende Ciner Grubu'ndan Ciner İç ve Dış Ticaret ve We İç ve Dış Ticaret şirketleri Anorganik Kimyasallar dalında ödüle layık görüldü. Ödül töreninde toplam 102 firmaya ödül plaketi takdim edildi.

USTA: ÜRETİMDE İTHAL GİRDİ KULLANMIYORUZ

İKMİB’in 2023 yılında fiili ihracat yapan 10 bine yakın üye firmasının katkısıyla kimya sektörü 30,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta, ödüllerle ilgili Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede "Kümülatif olarak bakıldığında anorganik kategorisinde en yüksek ihracat rakamı bizde. 2023'te toplam 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat yaptık anorganik kimya dalında. 2024 yılında ihracat aynı seviyelerde olacak. Çünkü dünya pazarlarında ciddi anlamda bir daralma meydana geldi. Biz üretimdeki artışla birlikte aradaki fiyat farkını telafi edeceğiz. Dolayısıyla bu mertebede olacak. Ancak bir önceki yıl 1,5 milyar doları yakalamıştık. Ürettiği malın yüzde 85'inden daha fazlasını ihraç eden bir şirketiz. Yüzde 100 katma değerli üretim yapıyoruz. Üretimimizde ithal girdi kullanmıyoruz" diye konuştu.