Çin Merkez Bankası'ndan elektronik cüzdan uygulaması

Caixin'in haberine göre, Apple'ın iOS ve Google'ın Android mağazalarında mevcut olan uygulama, pilot proje olarak 12 şehir ve bölgede kullanıma açıldı.
Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme (DC/EP) olarak adlandırılan sistemin pilot uygulamasına dahil edilen kişi ve kuruluşlar, uygulamayı cihazlarına indirerek elektronik cüzdan olarak kullanabilecek.
Kullanıcılardan dijital cüzdanlarını oluştururken aracı olarak kamu bankaları Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, Postal Savings Bank of China, çok ortaklı China Merchants Bank veya çevrimiçi bankacılık hizmetleri WeBank (Tencent) ve Mybank (Ant Grup) arasından birini ataması istendi.
Uygulamanın deneme versiyonu, Şanghay, Şıncın, Çıngdu, Çangşa, Sucou, Şian, Çingdao, Dailan şehirleri, Hainan eyaleti, Hıbey eyaletindeki Şiaongan Yeni Bölgesi, Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği Pekin ve Canjiakou şehirlerindeki tesis ve alanların içinde olduğu 12 şehir ve bölgede hizmete sunuldu.
Dijital yuan cüzdanı olanlar banka hesapları ile cüzdanları arasında ve diğer kullanıcılarla para transferleri, ayrıca çevrim içi ve dışı ödemeler yapabilecek.
Çin Merkez Bankası, daha önce bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Pekin yönetimi, "e-CYN" olarak da adlandırılan resmi dijital para birimiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor. 2014'ten bu yana geliştirilen dijital yuan ilk kez Şıncın şehri ve Şiaongan Yeni Bölgesi'ndeki pilot uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştı.
Merkez Bankası'nın Dijital Para Araştırma Enstitüsünün Başkanı Mu Çangçun, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, pilot uygulamalarda kapsamında 140 milyon bireysel ve 10 milyon kurumsal dijital yuan cüzdanı yaratıldığını, para alışverişinin 62 milyar yuana (9,76 milyar dolara) ulaştığını bildirmişti.
Çevrim içi ödeme sistemleri yaygın olarak kullanıldığı Çin'de nakit para kullanımı halihazırda oldukça azalmış durumda. Mobil ödeme sistemlerinde lider konumdaki Çin'de Alibaba'nın ortaklığı Ant Grup'un sahibi olduğu Alipay ve Tencent Holding'in sahibi olduğu WeChat Pay ödeme servisleri yaygın olarak kullanılıyor.
Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
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