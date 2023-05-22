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Çin, güvenlik riskleri sebebiyle Micron Technology satın almasını engelleyeceğini açıkladı

Çin'in siber uzay düzenleyicisi, ABD'li bellek çipi üreticisi Micron Technology tarafından üretilen ürünlerin ağ güvenliği incelemesinde başarısız olduğunu ve kilit altyapı operatörlerinin şirketten satın almasını engelleyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Micron Technology'deki Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 6 düştü

Giriş: 22.05.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Çin, güvenlik riskleri sebebiyle Micron Technology satın almasını engelleyeceğini açıkladı
HABERTURK.COM

Micron Technology tarafından üretilen ürünlerdeki güvenlik sorunlarından dolayı altyapı operatörlerinin şirketten satın almasını engelleyeceğini açıklayan Çin, hangi riskleri bulduğu veya şirketten hangi ürünlerin etkileneceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELDİ

Pekin'in ABD firması Micron Technology'nin bellek çiplerini kilit yerli endüstrilere satmasını engelleme hamlesi, Washington ile devam eden bir ticaret gerilimini daha da artırdı ve hareketten yararlanabilecek firmaların hisselerini kaldırdı.

Analistler, Çin'deki kilit müşterilerinin çoğunun tüketici elektroniği oyuncuları olması nedeniyle Micron üzerinde sınırlı doğrudan etki gördüklerini söylediler, ancak hareketin bazı şirketleri siyasi riskler nedeniyle Micron ürünlerinin tedarik zincirlerinden kurtarmaya teşvik edebileceği konusunda uyardılar.

WASHİNGTON KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Pekin'in kararına Washington tarafından karşı çıkıldı. Bu gelişmelerin ardından Micron Technology'deki Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 6 düştü. Bunun yanı sıra aynı zamanda Micron'un Çin ve Güney Kore'deki rakiplerinin stoklarının da artmasında rol oynadı. Anakara firmalarının diğer kaynaklardan hafıza ürünleri aradığı için rakiplerin fayda sağladığı görülüyor.

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