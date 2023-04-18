Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 4 gelmesi yönündeydi. 2022'nin son çeyreğinde ekonomi yıllık yüzde 2.9 büyümüştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi 2022'nin son çeyreğine göre ise yüzde 2.2'lik büyüme kaydetti.

Büyümede aralık ayında koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılması etkili oldu.

Çin'de ilk çeyrekte sanayi üretimi yıllık yüzde 3.9 artarken, perakende satışlar yüzde 10.6 yükseldi.