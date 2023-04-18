Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüyerek yüzde 4'lük beklentiyi aştı

Giriş: 18.04.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de büyüme beklentileri aştı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 4 gelmesi yönündeydi. 2022'nin son çeyreğinde ekonomi yıllık yüzde 2.9 büyümüştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi 2022'nin son çeyreğine göre ise yüzde 2.2'lik büyüme kaydetti.

Büyümede aralık ayında koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılması etkili oldu.

Çin'de ilk çeyrekte sanayi üretimi yıllık yüzde 3.9 artarken, perakende satışlar yüzde 10.6 yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaza yapıp fırına daldı, 5 kişi yaralandı!
Kaza yapıp fırına daldı, 5 kişi yaralandı!
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
EYT başvuru sonucu sorgulama
EYT başvuru sonucu sorgulama
Gençlere telefonda vergi muafiyeti: vergisiz iPhone fiyatları listesi
Gençlere telefonda vergi muafiyeti: vergisiz iPhone fiyatları listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.