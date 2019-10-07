Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için hazırlıkları tamamlaması Borsa İstanbul'da çimento şirket hisselerini uçurdu. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından bölgede imar faaliyetinin başlayacağından yola çıkan yatırımcılar çimento hisselerine akın etti. Mardin Çimento ve Yibitaş'ta hisse fiyatındaki yükseliş yüzde 20'ye yaklaştı. Bölgeye yakın Adana Çimento ile Sanko hisseleri de yüzde 10'un üstünde değer kazandı. Borsa İstanbul ise kapanışa doğru ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın açıklamalarıyla eksiye geçti. Borsa İstanbul yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 993 puandan kapandı. ABD’li iki senatör Graham “Eğer Türkiye Suriye’nin Kuzey’ine girip Kürtlere saldırırsa Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını talep eden ve yaptırım uygulamayı öngören yasa tasarısını ABD Kongresine sunacağız” dedi.

DOLAR TRUMP İLE 5.80'E ÇIKTI

Sabah saatlerinde operasyon haberi ile 5.75'in üstüne çıkan Dolar/TL de önce 5.73'e kadar inse de akşam saatlerinde önce Graham'ın açıklamaları ardından da ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit tweeti ile 5.80'e kadar çıktı. Trump "Daha önce de söylediğim gibi, eğer Türkiye benim düşünceme göre sınırını aşan bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi) tamamen yok ederim" şeklinde tweet attı.

Dolar/TL'deki yükselişte Deutschebank'ın Türkiye tahvillerine ilişkin artık faiz oranlarının dip seviyelerde olduğuna dair raporunun da etkili olduğu ifade ediliyor.

ABD DAHİL OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray, dün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona ABD’nin dahil olmayacağını açıkladı. Bugün ise ABD Başkanı Trump, hem bölgede ABD askerlerinin bulunmasının saçma olduğunu hem de artık bölgedeki sorunlarla Türkiye, İran ve Rusya’nın ilgilenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bugün ABD Başkanı Trump’la Kasım ayında yüz yüze bir görüşme olacağını ve ikili ilişkilerde F35 konusu başta olmak üzere birçok konunun konuşulacağını belirtti. Erdoğan, F-35 konusunda “Bu mevzu çok uzadı, parçalar gelmeye devam ediyor ve biz ödemeleri düzenli yapıyoruz” dedi.