Cilt bakımında yaptığınız en büyük hatalar! Doğru bildikleriniz aslında cildinizin en büyük düşmanı

Wee şunu açıklayarak başlıyor: "Öncelikle makyaj, kiri ve çevresel kirleticileri derinin içinde hapsedebilir ve bu tür çevresel stres, DNA mutasyonlarına, kollajen bozulmasına neden olabilecek ve zamanla erken yaşlanmaya neden olabilecek serbest radikallerin artmasına neden olabilir."

Daha sonra sivilcelerin ortaya çıkması muhtemeldir. Makyaj gözenekleri tıkayan maddeler içerebileceğinden, gece boyunca makyajda bırakılması ciltte tıkanıklığa ve dolayısıyla sivilceye neden olabilir. Wee ayrıca "daha donuk, kuru ve kaba" bir cilt olasılığından da bahsediyor çünkü uzun süre makyajla uyumak "cildin doğal dökülme veya pul pul dökülme sürecini" önleyebilir. Kaşıntılı ve iltihaplı gözler, yatağa makyaj yapmanın bir başka talihsiz yan etkisidir.