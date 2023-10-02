MAVİ GÖZLERDE MAVİ PİGMENT YOKTUR

Her ne kadar mavi gözler mavi gibi görünse de aslında hiç de mavi değiller. Kulağa çılgınca geliyor ama konu gözetmenlerimiz olduğunda mavi pigment diye bir şey yok; ya melanetlisiniz ya da hiç melanetli değilsiniz. Gizmodo'ya göre eğer siz de insan ırkının çoğunluğu gibi irisin her katmanında melanasyon varsa, o zaman aslında kahverengi olan kahverengi gözlere sahip olursunuz bunda optik yanılsama yoktur!

Peki, eğer mavi gözlü insanların irisinin ön katmanlarında pigment yoksa (arka katmanda bir miktar melanin var), onları mavi gösteren hangi mekanizma iş başındadır? Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre mavi gözler hem okyanusun hem de gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı nedenden dolayı mavi görünür: Bu sadece bir ışık oyunu. Işığın mavi gözlerde dağılarak mavi görünüme yol açmasına Tyndall Etkisi denir. Büyüleyici, değil mi?