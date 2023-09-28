Gerçek mi kurgu mu? Ağlamak kirpikleri uzatır mı?

Kirpiklerimizi gürleştirmenin ve kirpik uzatma risklerinden kaçınmanın doğal bir yoluna sahip olmak harika olsa da ne yazık ki bu güzellik algısı tam anlamıyla bir efsane. Dr. Garshick konuyu şöyle açıkladı: "Ağlamak kirpikleri büyütmez, ancak gözyaşları kirpikleri yağladığından kirpikler daha koyu veya daha düz görünebilir." Bu geçici takma kirpik dolgusu tüm kirpik sorunlarımıza tam olarak çözüm olmasa da, ağlamanın hala bilmediğiniz bazı önemli faydaları var.