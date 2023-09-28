20 yaş gençleştiriyor, ömrü uzatıyor! Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 7 besin

Fındık

Badem, yer fıstığı, fındık, antep fıstığı veya çıtır çıtır bir kombinasyon olsun, daha sık bir avuç fındık atıştırmak isteyeceksiniz. Büyük, uzun vadeli bir beslenme müdahalesi denemesi olan çığır açıcı PREDIMED çalışması, yağı azaltılmış bir diyete kıyasla, karışık yemişlerle desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyenler arasında majör kardiyovasküler olay riskinde önemli bir azalma gözlemledi. Fındık yiyen grubun ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu gözlemlendi.

Dr. Vinjamoori, "Kuru yemişler, doymamış yağlar (sağlıklı bir yağ biçimi), lif, antioksidanlar ve toplu olarak kalp sağlığını destekleyen, kilo kontrolüne yardımcı olan ve muhtemelen uzun ömürlülüğe yardımcı olan belirli vitaminler ve mineraller açısından zengindir." diyor.