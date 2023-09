20 yaş gençleştiriyor, ömrü uzatıyor! Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 7 besin

Sızma zeytinyağı

Sağlıklı yağlar bakımından yüksek olan antioksidan açısından zengin zeytinyağı , iyi bir nedenden dolayı Akdeniz diyetinin temel öğesidir. Journal of the American College of Cardiology'de 2022 yılında yapılan bir araştırma, günde ½ yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin (herhangi bir nedenle) ölme riskinin, nadiren veya hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğunu gözlemledi. Spesifik olarak, zeytinyağından hoşlanan kişilerin nörodejeneratif hastalıktan (Alzheimer gibi) ölme riski yüzde 29, kalp hastalığı riski yüzde 19 ve kanserden ölme riski yüzde 17 daha düşüktü.