Alışkanlıklardan vazgeçmek mümkün mü?

Gardner, örneğin sinema salonuna girer girmez patlamış mısır arzusu yaşayabileceğinizi söyledi. Sinema tetikleyicidir ve patlamış mısır satın almak ve yemek davranışlardır. Bu alışkanlığı kırmak için şu seçenekleriniz var:

Bir, her sinemaya gittiğinizde kendinize "patlamış mısır yok" deyin;

İkincisi, sinemaya gitmekten kesinlikle kaçının veya

Üç, patlamış mısırı bütçenize veya beslenme hedeflerinize daha iyi uyan yeni bir film atıştırmalığıyla değiştirin.