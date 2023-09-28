Tükenmişliğin ruh sağlığıyla ilgili olmayan 5 belirtisi

Stres kaynağınızı ortadan kaldırırsanız artık kendinizi umutsuz veya çaresiz hissetmezsiniz. Mevcut işinizden ayrılmak ya da yeni bir iş almak, anında rahatlama duygusuna yol açacak ve umutsuzluğu azaltacak iki örnektir. Ancak depresyonda bu umutsuzluk duygularının birden fazla nedeni vardır ve bir faktörün ortadan kaldırılmasıyla ortadan kalkmaz.

Depresyonda işten ayrıldıktan veya yeni bir iş bulduktan sonra bile umutsuzluk ve çaresizlik duyguları hakim olur. Hem işte hem de evde günlük görevleri tamamlamakta hâlâ zorlanabilirsiniz. Ancak temel neden doğrudan ele alınıp ortadan kaldırıldığında tükenmişlik belirtileri azalır. Ayrıca herkesin işini bırakıp işten ayrılma ayrıcalığı yoktur, bu nedenle başa çıkmanın başka yollarını bulmak bir zorunluluktur.