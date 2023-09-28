Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Evli olmanın sağlık üzerinde öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız

        Evli olmanın sağlık üzerinde öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız

        Evliliğin kan şekerinizi düşük tutmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Cleveland Clinic'e göre normal seviyeleri aşan kan şekeri seviyeleri bizi çeşitli sağlık koşullarına karşı duyarlı hale getirebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Örneğin, sürekli yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olmak, yavaş yavaş diyabet gelişimine yol açabilir ve felç, sinir veya böbrek hasarı, göz hasarı, kalp krizi ve daha fazla riskinizi artırabilir. Bu nedenlerden dolayı kan şekeri seviyemizi kontrol altında tutmak önemlidir.

        • 2

          ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bireylerin bunu meyve ve sebze açısından zengin bir diyet yiyerek, düzenli egzersiz yaparak, alkol tüketimini sınırlandırarak, sağlıklı bir kiloyu koruyarak ve kişinin kan şekeri düzeylerini düzenli olarak takip ederek başarabileceğini açıklıyor.

        • 3

          BMJ Open Diabetes Research & Care'de yayınlanan yeni bir 2023 araştırması, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için potansiyel olarak etkili başka bir yöntem öneriyor; romantik birliktelik.

        • 4

          İngiliz Boylamsal Yaşlanma Çalışması'ndan veri alan araştırmacılar, 50 ila 89 yaşları arasındaki 3.300'den fazla yetişkin arasında glisemik düzeyler ile medeni durum ve ilişki kalitesi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmanın başlangıcında hiçbir kişiye diyabet tanısı konmamıştı. 10 yıllık takip sürecinde katılımcılara ilişki durumları, eş, partner veya ilişki durumlarında değişiklik olup olmadığı soruldu.

        • 5

          ORTAKLIK STRESİ AZALTMAYA VE SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARI TEŞVİK ETMEYE YARDIMCI OLABİLİR

          Araştırma bulguları, WebMD aracılığıyla bildirildiği üzere, on yıllık takip süresi boyunca evliliğe veya aile birlikteliğine girenlerin, ilişkiden ayrılanlara göre daha düşük kan şekeri düzeylerine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgular, katılımcıların ilişkilerinin kalitesi hakkında ne hissettiklerine bakılmaksızın doğruydu.

        • 6

          Spesifik olarak, bir ilişki kurmuş olanlar üç ay boyunca kan şekerinde (HbA1c düzeyleriyle ölçülen) yüzde 0,2'lik bir düşüş yaşadılar. Tersine, artık bir ilişkisi olmayanların kan şekeri seviyelerinde üç aylık bir süre içinde yüzde 0,2 oranında bir artış yaşandı.

        • 7

          Araştırmacılar, HbA1c'deki bu yüzde 0,2'lik düşüşün, yüzde 25 daha az fazla ölüme eşit olacağının altını çiziyor. Katılımcılarda ilişki durumu ile tip 2 diyabet riski arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı.

        • 8

          Bu çalışma sonuçları için olası bir açıklama sunan araştırmacılar, ortaklığın stres dönemlerinde çiftler için bir sosyal destek kaynağı olabileceğini öne sürdü.

        • 9

          Stres kan şekeri seviyelerini etkileyebileceğinden, daha düşük stres seviyeleri, Diabetes UK aracılığıyla kan şekeri seviyelerinin normal aralıkta tutulmasına yardımcı olabilir.

        • 10

          Alternatif olarak, eğer partnerlerden biri egzersiz yapmak veya sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinirse, bu davranışlar diğer partner tarafından da benimsenebilir ve daha sonra kan şekerinin düşük tutulmasına yardımcı olabilir.

        • 11
        Tükenmişliğin 5 belirtisi!
        Tükenmişliğin 5 belirtisi!
        Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte nedeni
        Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte nedeni
        Partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey!
        Partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey!
        Neden bazı çiftler birbirine benziyor?
        Neden bazı çiftler birbirine benziyor?
        Evlenmek için ideal yaş belli oldu! En doğru yaş bu!
        Evlenmek için ideal yaş belli oldu! En doğru yaş bu!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Habertürk Anasayfa