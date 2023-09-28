Evli olmanın sağlık üzerinde öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız
Evliliğin kan şekerinizi düşük tutmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Cleveland Clinic'e göre normal seviyeleri aşan kan şekeri seviyeleri bizi çeşitli sağlık koşullarına karşı duyarlı hale getirebilir.
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Örneğin, sürekli yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olmak, yavaş yavaş diyabet gelişimine yol açabilir ve felç, sinir veya böbrek hasarı, göz hasarı, kalp krizi ve daha fazla riskinizi artırabilir. Bu nedenlerden dolayı kan şekeri seviyemizi kontrol altında tutmak önemlidir.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bireylerin bunu meyve ve sebze açısından zengin bir diyet yiyerek, düzenli egzersiz yaparak, alkol tüketimini sınırlandırarak, sağlıklı bir kiloyu koruyarak ve kişinin kan şekeri düzeylerini düzenli olarak takip ederek başarabileceğini açıklıyor.
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BMJ Open Diabetes Research & Care'de yayınlanan yeni bir 2023 araştırması, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için potansiyel olarak etkili başka bir yöntem öneriyor; romantik birliktelik.
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İngiliz Boylamsal Yaşlanma Çalışması'ndan veri alan araştırmacılar, 50 ila 89 yaşları arasındaki 3.300'den fazla yetişkin arasında glisemik düzeyler ile medeni durum ve ilişki kalitesi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmanın başlangıcında hiçbir kişiye diyabet tanısı konmamıştı. 10 yıllık takip sürecinde katılımcılara ilişki durumları, eş, partner veya ilişki durumlarında değişiklik olup olmadığı soruldu.
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ORTAKLIK STRESİ AZALTMAYA VE SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARI TEŞVİK ETMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Araştırma bulguları, WebMD aracılığıyla bildirildiği üzere, on yıllık takip süresi boyunca evliliğe veya aile birlikteliğine girenlerin, ilişkiden ayrılanlara göre daha düşük kan şekeri düzeylerine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgular, katılımcıların ilişkilerinin kalitesi hakkında ne hissettiklerine bakılmaksızın doğruydu.
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Spesifik olarak, bir ilişki kurmuş olanlar üç ay boyunca kan şekerinde (HbA1c düzeyleriyle ölçülen) yüzde 0,2'lik bir düşüş yaşadılar. Tersine, artık bir ilişkisi olmayanların kan şekeri seviyelerinde üç aylık bir süre içinde yüzde 0,2 oranında bir artış yaşandı.
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Araştırmacılar, HbA1c'deki bu yüzde 0,2'lik düşüşün, yüzde 25 daha az fazla ölüme eşit olacağının altını çiziyor. Katılımcılarda ilişki durumu ile tip 2 diyabet riski arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı.
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Bu çalışma sonuçları için olası bir açıklama sunan araştırmacılar, ortaklığın stres dönemlerinde çiftler için bir sosyal destek kaynağı olabileceğini öne sürdü.
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Stres kan şekeri seviyelerini etkileyebileceğinden, daha düşük stres seviyeleri, Diabetes UK aracılığıyla kan şekeri seviyelerinin normal aralıkta tutulmasına yardımcı olabilir.
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Alternatif olarak, eğer partnerlerden biri egzersiz yapmak veya sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinirse, bu davranışlar diğer partner tarafından da benimsenebilir ve daha sonra kan şekerinin düşük tutulmasına yardımcı olabilir.
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