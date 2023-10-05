ARAMIZDAKİ YUVARLAK YÜZLER İÇİN DOKU VE DENGEYİ TERCİH EDİN

Bu yüz şeklini tanımak oldukça kolaydır; yuvarlak yüzler basitçe şöyledir: yuvarlak. Carey Mulligan, Michelle Williams veya Florence Pugh gibi daha yuvarlak alınlara ve yüze dairesel bir izlenim veren yumuşak elmacık kemiklerine sahip ünlüleri düşünün. Yuvarlak bir yüzünüz varsa, kısa saç stillerini düşünürken doku ve dengeyi tercih edin: kesme makinesiyle kesilmiş bir peri veya geniş katmanlara sahip bir peri harika seçeneklerdir.

Glamsquad'ın baş eğitimcisi Marcus Hoey, Byrdie'ye yuvarlak yüzler için kısa saç modelleri hakkında şunları söyledi: "Kırpılmış peri, yuvarlak yüz şekilleri için en sevdiğim keskin stillerden biri." "Kesim yanlarda ve arkada sıkı, üste doğru daha kare ve kafanın yuvarlak kısmı. Bu, şekli uzatarak yükseklik yaratıyor ve aynı zamanda yüzü inceltiyor."

Katmanlı görünüme profesyonel bir bakış açısı sağlayan, iki kıyı bölgesinde ünlü bir kuaför olan Justine Marjan'dır. Marjan, "Ön taraftaki yandan süpürme kesimi hassas tutarken, arka ve yan kısımlar boynu uzatıyor" diye açıkladı. "Stilistinize, uçları yumuşak tutmak için (makas kullanmak yerine) 'tarak üstü makas' tekniğini kullanarak yanları ve arkayı kırpmasını söyleyin. Daha fazla dolgunluk için üst kısmı bir ustura veya makasla kesin ve yumuşaklık için uzunluğu öne doğru tutun."