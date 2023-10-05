Verdikleri kilolarla adeta başka bir insana dönüşen ünlüler!
Yıldızlar, kilo verme yolculuklarıyla dünyanın her yerindeki insanlara ilham kaynağı oldu. Yıllar içinde önemli miktarda kilo veren ünlülerin öncesi-sonrası fotoğraflarına göz atarken değişimlerine inanamayacaksınız.
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Müzik yıldızı Post Malone son birkaç yılda çok fazla kilo verdi; en az 55 kilo. Ağustos 2023'te "The Joe Rogan Experience" podcast'inde yer alan "Rockstar" ve "Sunflower" sanatçısı, "240 yaşındaydım ve şimdi 185 yaşındayım" diyerek zayıflamasına değindi
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Şekerli içecekler ve diğer kötü alışkanlıklar da dahil olmak üzere sağlıksız bir yaşam tarzı kilo almasına neden oldu. "Gazlı içecekler çok kötü." dedi.
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İşte değişimleriyle şaşkına çeviren ünlüler...
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