Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi
Iğdırlı şef, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde mangal yakarak 1 metrelik kebap pişirdi
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Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 25 santimetreye ulaştı.
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Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Kars-Ardahan sınırları arasındaki göl, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
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Iğdır'dan gelen şef Habip Özmen, buzla kaplı gölün üzerinde etini işlemden geçirip boru kebabı haline getirdi. Daha sonra mangalı yakan Özmen, pişen kebabı gölde gezinti yapanlara ikram etti.
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Özmen, Çıldır Gölü'nün muazzam görünüme sahip olduğunu belirterek, burada yaklaşık 1 metrelik kebap pişirdiklerini, amaçlarının gölü tanıtmak olduğunu vurguladı.
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