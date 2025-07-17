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        Haberler Gündem Politika CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci başladı | Son dakika haberleri

        CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci başladı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 39'uncu Olağan Kurultay takvimi resmi olarak başlatıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak. Erken seçim yapılması durumunda kongre takvimine ara verileceği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:26
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        CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci başladı
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        CHP’den yapılan açıklamada, "İktidarın sistemli biçimde yok ettiği demokrasiyi, hukuk düzenini ve ekonomik refahı ayakta tutmak için mücadelesini sürdürmektedir. Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, Mecliste, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla tüm alanlarda kurulan temasla eyleme dönüşmekte, büyük bir toplumsal uyanışı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir. Bu mücadele hattı her geçen gün güçlenirken, partimizin kurumsal yapısı da olağan işleyişini aksatmadan sürdürmekte; Türkiye’nin geleceğini kuracak güçlü bir siyasal ve örgütsel zemini hazırlamaktadır" denildi.

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        "ERKEN SEÇİM KARARI KAPSAMINDA ARA VERİLECEK"

        Açıklamanın devamında şöyle denildi:

        “Türkiye’nin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partinin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir. Bununla birlikte; 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır. Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye’yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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