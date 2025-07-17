Elektrik akımına kapılan işçi, doku nakliyle dört uzvunu kaybetmekten kurtuldu

Şanlıurfa'nın bir köyünde su tesisatçılığı yapan Oğul, damda boru döşediği sırada yakınındaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Kazada ağır yaralanan, elleri ve ayakları yanan 4 çocuk babası Oğul, önce Harran Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı ellerinin ve ayaklarının ampüte edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan Oğul, doku nakillerinde sayılı merkezler arasında bulunan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, Doç. Dr. Burak Yaşar'dan oluşan ekip tarafından tedavi altına alınan Oğul, burada 7 büyük ameliyat geçirdi.

Karın ve bacak bölgesinden alınan dokularla ellerine ve ayaklarına nakil yapılan Oğul, 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Oğul, 25 Şubat'ta yüksek gerilim hattına kapılması sonucu ölümden döndüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da köyde bir evin çatısına boru döşediği sırada bu kazayı yaşadığını, o esnada ellerinin ve ayaklarının yandığını anlatan Oğul, "O sırada yere düştüm. Dayılarım, akrabalarım hastaneye getirdiler. Harran Hastanesine sonra da Urfa'ya getirdiler. 13 gün bir süreç geçirdim, temizleme ameliyatları yapıldı. Daha sonra 'biz artık bir şey yapamıyoruz son aşamaya geldik' dediler" diye konuştu.

Doktorların, ellerinin ve ayaklarının kesilmesi gerektiğini kendisine söylediğini aktaran Oğul, yaptıkları araştırmalar sonucu Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurduğunu, buradaki yanık ünitesinde tedavi gördüğünü dile getirdi.

Oğul, "Karnımdan doku nakli yapıldı. Sağ koluma sonra sol koluma, sol bacaktan sağ bacağa... Hocalarımız çok çabaladı. Süreç iyi geçti. Dokular tuttu. Şu anda yürüyebiliyorum. Ellerimde ve parmaklarımda hisler başladı. İnşallah bu süreç daha iyi ilerleyecek" dedi.

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"DOKU KAYIPLARI VARDI"

Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü ise operasyona ilişkin, şu bilgileri paylaştı: "Hastamız el ve ayak bileklerinden itibaren ciddi anlamda yanmış, doku kayıpları vardı. Fonksiyonel olarak ellerini ve ayaklarını hareket ettiremiyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyordu. Herhangi bir hareketini yapamıyor, his, kuvvet ve hareket kaybı bulunuyordu. Çok fazla ameliyat olabileceğini ve başarı şansımızın da düşük olduğunu söyledik. Hasta ve ailesi son derece uyumluydu. Bu konuda da bir irade ve istek gösterdiler. Hepsi birbirinden büyük 7 ameliyat yaptık, tamamı başarılı oldu.