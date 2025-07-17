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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı | Son dakika haberleri

        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı

        İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yol kenarında valizde cesedi bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 38 yaşındaki eski polis memuru Cemil Koç hakkında Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Ejegül Ovezova'nın 2 yıl önce 8'inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede Cemil Koç'un tartışma sırasında Ovezova'yı 8'inci kattan iterek ölümüne neden olduğu, bu nedenle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:57
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          İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘tasarlayarak öldürmek', suçundan kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

        • 2

          CİNAYET SANIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

          Cemil Koç’un Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

        • 3

          Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        • 4

          TIRNAKLARINDA CEMİL KOÇ’UN DNASI BULUNDU

          Şüpheli Cemil Koç iddianamedeki ifadesinde, olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova’yı göremediğini, aşağı inerek kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

        • 5

          İddianamede Adli Tıp Kurumu’nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ejegul Ovezova ve şüpheli Cemil Koç’tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı.

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          Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Koç’un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

        • 7

          İddianamede, evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi.

        • 8

          Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç’un ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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