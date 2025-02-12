"ChatGPT sanıldığından daha az enerji tüketiyor"

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, pek çok alanda büyük yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir. Ancak, bu teknolojilerin yaygın kullanımı, enerji tüketimi ve çevresel etkileri konusunda önemli tartışmalara yol açmıştır. AI uygulamaları, özellikle büyük veri merkezlerinde çalıştırıldıklarında, yüksek miktarda enerji tüketebilirler. Bu durum, çevresel sürdürülebilirlik açısından bazı kaygıları da beraberinde getiriyor.

Örneğin, AI modellerinin eğitimi ve çalıştırılması sırasında kullanılan enerji miktarı, ev aletlerinden otomobillere kadar birçok günlük faaliyetle karşılaştırılabilir. Yapay zekanın enerji tüketimi ile ilgili endişeler, AI şirketlerinin ve düzenleyicilerin bu teknolojilerin çevresel etkilerini en aza indirmek için aldıkları önlemlerle ilgili bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Yapay zeka uygulamalarının enerji tüketimi ile ilgili en güncel tartışmaları ele alarak, bu teknolojilerin çevresel etkilerini anlamak ve daha sürdürülebilir çözümler geliştirmek için neler yapılabileceğini keşfetmeye çalışacağız. Bu bağlamda, ChatGPT'nin enerji tüketimi ile ilgili yapılan son analizler ve bu analizlerin sonuçları büyük bir önem taşıyor.

YENİ BİR ARAŞTIRMA FARKLI GÖRÜŞLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen chatbot platformu, sanıldığından daha az enerji tüketiyor olabilir. Ancak bu, ChatGPT'nin nasıl kullanıldığına ve sorulara yanıt veren yapay zeka modellerine bağlı olarak değişiyor. Yeni bir çalışmaya göre, AI modellerinin enerji tüketimi, genel algının aksine, bazı ev aletlerinden daha az olabilir.

YENİ AI ANALİZİ

Epoch AI adlı kar amacı gütmeyen bir AI araştırma enstitüsü tarafından yapılan son analiz, tipik bir ChatGPT sorgusunun ne kadar enerji tükettiğini hesaplamaya çalıştı. Yaygın olarak belirtilen bir istatistik, ChatGPT'nin tek bir soruya yanıt vermek için yaklaşık 3 watt-saat güç gerektirdiğini öne sürüyor ki bu, Google aramalarından 10 kat daha fazla enerji demek.

Epoch, bu tahminin abartılı olduğuna inanıyor. Epoch, ChatGPT'nin en son varsayılan modeli GPT-4o'yu referans alarak, ortalama bir ChatGPT sorgusunun yaklaşık 0.3 watt-saat enerji tükettiğini buldu - bu, birçok ev aletinden daha az...

REKLAM YAPAY ZEKANIN ÇEVRESEL ETKİSİ ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR AI'nin enerji kullanımı ve çevresel etkisi, AI şirketleri altyapılarını hızla genişletmeye çalıştıkça tartışmalı bir konu haline geliyor. Geçen hafta, 100'den fazla kuruluş, AI endüstrisinin ve düzenleyicilerin, yeni AI veri merkezlerinin doğal kaynakları tüketmemesini ve enerji şirketlerini yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlı hale getirmemesini sağlamak için bir açık yayımladı. Epoch'ta veri analisti olan Joshua You, analizinin, eski araştırmalardan kaynaklandığını belirttiği bazı güncel olmayan çalışmalar tarafından tetiklendiğini söyledi. Örneğin, 3 watt-saat tahminine varan raporun yazarının, OpenAI'nin modellerini çalıştırmak için daha eski, daha az verimli çipler kullandığını varsaydığını belirtti. You, "Önümüzdeki yıllarda AI'nin çok enerji tüketeceğini doğru şekilde tanıyan çok fazla kamuoyu tartışması gördüm, ancak bugün AI'nin enerji tüketimini tam olarak tanımlamadı" şeklinde konuştu. Epoch'un 0.3 watt-saatlik tahmininin de bir tahmin olduğunu ve kesin bir hesaplama yapmak için gerekli ayrıntıların OpenAI tarafından yayımlanmadığını kabul etti. Analiz ayrıca, ChatGPT'nin görüntü oluşturma veya girdi işleme gibi ek özelliklerinin enerji maliyetlerini de dikkate almıyor. You, "uzun girdi" ChatGPT sorgularının - örneğin uzun dosyaların eklendiği sorguların - tipik bir soruya göre daha fazla elektrik tükettiğini kabul etti. REKLAM GELECEKTEKİ ENERJİ TAHMİNLERİ You, temel ChatGPT güç tüketiminin artmasını beklediğini de ekleyerek, "AI daha ileri hale gelecek, bu AI'yi eğitmek muhtemelen çok daha fazla enerji gerektirecek ve bu gelecekteki AI, insanların bugün ChatGPT'yi kullanma biçiminden çok daha yoğun bir şekilde kullanılabilir - çok daha fazla görevi yerine getirecek ve daha karmaşık görevleri yönetecek. Akıl yürütme modelleri, eski modellerin gerçekleştiremeyeceği görevleri üstlenmeye başlayacak ve bunu yapmak için daha fazla veri oluşturacak, bu da daha fazla veri merkezi gerektirecek" ifadelerini kullandı. Son aylarda AI verimliliğinde dikkate değer ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, AI'nin konuşlandırıldığı ölçeğin devasa, enerji tüketen altyapı genişlemelerini körüklemesi bekleniyor. Önümüzdeki iki yıl içinde, AI veri merkezleri, California'nın 2022 güç kapasitesinin (68 GW) neredeyse tamamına ihtiyaç duyabilir. 2030 yılına kadar, bir öncü modeli eğitmek, sekiz nükleer reaktöre (8 GW) eşdeğer güç çıktısı gerektirebilir.

ChatGPT, yalnızca büyük ve giderek büyüyen bir kitleye ulaşarak, sunucu taleplerini benzer şekilde büyük hale getiriyor. OpenAI, birkaç yatırım ortağıyla birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni AI veri merkezi projelerine milyarlarca dolar harcamayı planlıyor. OpenAI'nin dikkati - diğer AI endüstrisinin olduğu gibi - ayrıca, daha fazla hesaplama gerektiren ancak gerçekleştirilebilecek görevler açısından daha yetenekli olan akıl yürütme modellerine kayıyor. GPT-4o gibi modeller, sorgulara neredeyse anında yanıt verirken, akıl yürütme modelleri yanıt vermeden önce saniyeler ila dakikalar arasında "düşünüyor", bu süreç daha fazla hesaplama ve dolayısıyla güç gerektiriyor. OpenAI, o3-mini gibi daha enerji verimli akıl yürütme modellerini piyasaya sürmeye başladı. Ancak bu noktada, verimlilik kazançlarının, akıl yürütme modellerinin "düşünme" süreci ve dünya genelinde artan AI kullanımı nedeniyle artan güç taleplerini dengelemesi pek olası görünmüyor. ENERJİ AYAK İZİNİ AZALTMA ÇABALARI You, AI enerji ayak izinden endişe duyan insanların ChatGPT gibi uygulamaları nadiren kullanmasını veya gerekli hesaplama miktarını en aza indiren modelleri seçmesini önererek, "Daha küçük AI modelleri kullanmayı deneyebilirsiniz, örneğin [OpenAI'nin] GPT-4o-mini gibi. Bununla birlikte büyük miktarda veri işlemesi veya oluşturması gereken bir şekilde bunları nadiren kullanmayı öneriyorum" dedi.