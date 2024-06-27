Ceyda Düvenci'nin yeni imajı
Tanzanya'ya tatile giden oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
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Yaz tatili için oğlu Ali ile Tanzanya'ya giden Ceyda Düvenci imajını değiştirdi.
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Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı.
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Yeni imajını paylaşan Ceyda Düvenci; "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi... Çılgın tatilin son günleri" ifadelerini kullandı.
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Ceyda Düvenci, 2015'te nikâh masasına oturduğu ve oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.
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Ceyda Düvenci, mart ayında da radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı.