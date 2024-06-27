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        Haberler Dünyadan Ceyda Düvenci'nin yeni imajı - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci'nin yeni imajı

        Tanzanya'ya tatile giden oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:46
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          Yaz tatili için oğlu Ali ile Tanzanya'ya giden Ceyda Düvenci imajını değiştirdi.

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          Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı.

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          Yeni imajını paylaşan Ceyda Düvenci; "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi... Çılgın tatilin son günleri" ifadelerini kullandı.

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          Ceyda Düvenci, 2015'te nikâh masasına oturduğu ve oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.

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          Ceyda Düvenci, mart ayında da radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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