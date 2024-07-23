Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile şarkıcı Haluk Levent, bir araya geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.