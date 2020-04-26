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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Sait Gönen, Teke Tek Bilim'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Cerrahpaşa'nın koronavirüs salgınına karşı başarısı BBC ve CNN gibi uluslararası yayın kuruluşlarının dikkatini çekti. Prof. Dr. Gönen bu başarının tarihi arka planını hatırlatarak "Köklü kurumların kurumsal hafızları da olur. Cerrahpaşa 1893 kolera salgınında fonksiyon icra etmiş. 1911'de ikinci kolera salgınında dolmuş sahra hastanesi kurulmuş Cerrahpaşa içine" diye konuştu.

Salgının Çin'de başlamasının ardından ve daha pandemi ilan edilmeden fakülte hocalarıyla sık sık görüştüklerini kaydeden Prof. Gönen, şöyle devam etti: "Bir pazar toplantı yaptık, pazartesi bilim kurulu kurduk, 'Bizi siz yönlendireceksiniz. Tedavi algoritmaları da sizin yönlendirmenize göre' dedik. Malzeme ile ilgili de panik yaşadık, hızla tedarikine başladık. Cerrahi monoblok binamızı kovid hastalarına tahsis ettik. Patır patır hastalar gelmeye başladı. Her gün bir servisimizi kovid servisi yaptık. 17 servisimizi kovid servisi haline getirdik."

BOŞ BİNADA POLİKLİNİK HİZMETİ

Her serviste öğretim üyeleri, uzmanlar ve asistanlarla nöbet sistemine geçtiklerini anlatan Prof. Gönen, "12 günde bir, bir doktora nöbet geliyordu. Hocalarımız bir hafta o servisin sorumluluğunu alıyor, bir başkasına devrediyor. Bir boş binamız vardı. O binayı hızla ilk müracaat polikliniği ve temaslı poliklinik haline getirdik" dedi.

YOĞUN BAKIM DAHİL 126 HASTA

Burada bir laboratuvar organize ettiklerini kaydeden Prof. Gönen, Bilim Kurulu'nun Çin'i, İtalya'yı ve Sağlık Bakanlığı'nı takip ederek tedavi algoritmasını oluşturduğunu anlattı. Etkisi görülen ilaçlara daha erken aşamada başlanıldığını belirten Prof. Gönen, "İlk müracaat polikliniğine gelenlerin tomografisini çektirdik. Ciddi yönlendirici oldu. Hızla 220 üzerinde hasta takip etmeye başladık. 220 taburcu, tekrar 220 derken orada bir stabilleşme başladı. 200'lere, 180'lere, 160'lara indi. Şu anda 126 hasta var yoğun bakım dahil" diye konuştu.

"65 YAŞA KISITLAMA ETKİLİ OLDU"

Yoğun bakım ihtiyacına karşılık monoblok ameliyathaneyi de yoğun bakım haline getirdiklerini anlatan Prof. Gönen, böylece yatak sayısını 104'e çıkardıklarını söyledi. Başlarda ileri yaşta birçok hastanın olduğunu, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sayının düştüğünü kaydeden Prof. Gönen, "Diğer ülkelerde 12 haftada zirveye ulaşılırken 6 ya da 8 haftada zirveyi gördük ama bu kimseyi gevşetmemeli. Daha aşısı bulunmamış. Verdiğimiz ilaçlar deneme yanılma. Bilim dünyasının da kafası karışık. Tedavisi bulunmamış bu hastalıkla yaşamayı şu aşamada öğrenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"30 PERSONELİMİZ GÖREVE DÖNDÜ"

Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon çalışmalarının da iyi yapıldığını kaydeden Prof. Gönen "Bizim taburcu ettiğimiz hastaların da Sağlık Müdürlüğü tarafından ziyaret edildiğini biliyoruz. Hastanelerimiz kilitlenmedi, bütün hastalara cevap verecek konumda" dedi. Prof. Gönen, Cerrahpaşa'da da toplam 77 personelde kovid pozitif çıktığını ancak ağır durumda olan bir hastanın olmadığını, 30'unun da iyileşerek görevlerine döndüğünü söyledi.