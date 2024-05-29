Celine Dion hastalığını gözyaşları içinde anlattı: Yürüyemezsem sürüneceğim

"Bu şartlar altında burada durup size 'Evet, dört ay içinde' diyemem. Bilmiyorum... Vücudum bana anlatacak" diyen Dion, “Öte yandan, beklemek istemiyorum. Yarınını düşünmeden yaşamak manevi açıdan zor. Çok çalışıyorum ve yarın daha da zor olacak. Yarın başka bir gün. Ama asla bitmeyecek bir şey var, o da irade. Tutku. Rüya. Kararlılık" ifadesini kullanmıştı.