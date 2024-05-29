Celine Dion hastalığını gözyaşları içinde anlattı: Yürüyemezsem sürüneceğim
Nadir görülen bir nörolojik hastalıkla iki yıldır mücadele eden Celine Dion, kendisini sahnelerden uzaklaştıran hastalığıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım
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Celine Dion, yakında çıkacak belgeseli Ben: Celine Dion'da (I Am: Celine Dion) uzun süredir mücadele ettiği 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla ilgili dürüst açıklamalar yaptı.
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcının belgeselinin tanıtımında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. "Çok nadir görülen bir nörolojik hastalık tanısı konuldu. Daha önce bu konu hakkında konuşmaya hazır değildim. Artık hazırım" dedikten sonra Dion'un geçmiş turnelerdeki performanslarını ve kayıt stüdyosunda şarkı söylediğini gösteren kesitlerin verildiği tanıtımda, şarkıcının fizik tedavi alma görüntüleri de paylaşıldı.
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“Her gün çok çalışıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki bu bir mücadeleydi" diyen Dion, "Konserleri çok özlüyorum. İnsanlar. Onları özledim. Koşamazsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım" sözlerini sarf ederken gözyaşlarını tutamadı.
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Dion'a Katı Kişi Sendromu teşhisi 2022'de konuldu. Hastalık, ağrılı kas spazmlarıyla ortaya çıkan kaslarda sertliğe sebep olan kronik bir sağlık problemi olarak biliniyor. Nadir görülen hastalığın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de dengesiz yürüme, çift görme ve konuşmada güçlük gibi belirtiler ortaya çıkıyor.
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"Sahneye çıkmak zor değil. Gösteriyi iptal etmek zor" diyen 56 yaşındaki Dion, teşhisinin ardından dünya turnesinin Avrupa ayağını yeniden planlamak zorunda kalmıştı. Daha sonra Mayıs 2023'teki tüm dünya turnesinin iptal edildiğini duyurmuştu.
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O dönem Instagram'da yaptığı açıklamada, "Hepinizin pes etmediğimi bilmenizi istiyorum" diye yazmıştı.
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Geçen ay Vogue'a verdiği bir röportajda, hayranlarının onu tekrar turnelerde görüp göremeyecekleri sorulduğunda Dion şunları söylemişti: Buna cevap veremem. Çünkü dört yıldır kendi kendime geri dönmeyeceğimi, bir hazır olduğumu, bir hazır olmadığımı söylüyorum.
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"Bu şartlar altında burada durup size 'Evet, dört ay içinde' diyemem. Bilmiyorum... Vücudum bana anlatacak" diyen Dion, “Öte yandan, beklemek istemiyorum. Yarınını düşünmeden yaşamak manevi açıdan zor. Çok çalışıyorum ve yarın daha da zor olacak. Yarın başka bir gün. Ama asla bitmeyecek bir şey var, o da irade. Tutku. Rüya. Kararlılık" ifadesini kullanmıştı.