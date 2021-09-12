Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı.
Bu yıl ise dünya genelinde artan yatırımlar çelik ihracatını da doğrudan etkiledi. Her ay rekor kırarak ilerleyen sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti. Sektör, şimdiden geçen yıl yapılan toplam çelik ihracatını geride bırakmış oldu.
Çelik ihracatında ilk sırada İspanya yer aldı. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 398 milyon 360 bin dolardan 865 milyon 781 bin dolara çıktı.
Bu ülkeyi 830 milyon dolarla İsrail ve 757 milyon 519 bin dolarla İtalya takip etti.
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, çelik sektörünün, yeni tip koronavirüs salgınının ilk şokunun atlatılmasından sonra geçen yılın kasım ayından itibaren bugüne dek artan talep artışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.
Bu yıl çelik ihracatında değer bazında yeni bir rekor beklediklerini aktaran Ertan, "Türk çelik sektörünün 2021 yılını miktar bazında 23-24 milyon ton, değer bazında ise 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz." dedi.
Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 21,7 olduğunu anımsatan Ertan, Türk çelik sektörünün ise aynı dönemde yüzde 34 büyüdüğünü ifade etti.
Ertan, çelik sektörünün ağustos ayı ihracatında otomotivin ardından ikinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Çeliğin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 12 oldu. Ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı ve 23 milyon tona ulaştı. Bu artış hızı ile devam edilirse daha önceki yıllardan daha yüksek ve yaklaşık 40 milyon ton gibi bir sıvı çelik üretim rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ham madde ve yarı mamul girdilerine bağlı olarak çelik fiyatlarında artış yaşandığına değinen Ertan, üçüncü çeyrekten itibaren fiyatlarda bir yatışma ve normalleşmeye dönüldüğünü ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.
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