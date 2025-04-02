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        Haberler Gündem Güncel Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma | Son dakika haberleri

        Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma

        Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:56 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:56
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        Çatalca Müftüsüne soruşturma
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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