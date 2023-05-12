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Haberler Magazin Cansu Dere: Öyle bir teklif yok - Magazin haberleri

Cansu Dere: Öyle bir teklif yok

Yakın arkadaşlar Cansu Dere ile Selma Ergeç Nişantaşı'nda görüntülendi. Cansu Dere, "14 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti" iddialarına açıklık getirdi

Giriş: 12.05.2023 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
Cansu Dere: Öyle bir teklif yok - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncular Cansu Dere ile Selma Ergeç, Nişantaşı'ndaydı. Otomobilini beklediği sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan Cansu Dere, "Selma ile halletmemiz gereken bazı işlerimiz vardı, ondan dolayı buluştuk" dedi.

Ordu'da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konu ile ilgili gelen soruya karşılık "Haberim yok ondan dolayı bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "14 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti" haberi sorulan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, öyle bir teklif yok." dedi.

Cansu Dere daha sonra gelen aracına binerek oradan ayrıldı.

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