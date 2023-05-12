Cansu Dere: Öyle bir teklif yok - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncular Cansu Dere ile Selma Ergeç, Nişantaşı'ndaydı. Otomobilini beklediği sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan Cansu Dere, "Selma ile halletmemiz gereken bazı işlerimiz vardı, ondan dolayı buluştuk" dedi.

Ordu'da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konu ile ilgili gelen soruya karşılık "Haberim yok ondan dolayı bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "14 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti" haberi sorulan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, öyle bir teklif yok." dedi. Cansu Dere daha sonra gelen aracına binerek oradan ayrıldı.

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