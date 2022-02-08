"BİRLİKTEYKEN HİÇ SIKILMIYORUZ"

Oyuncu, "Ortak hobimiz o kadar çok ki... Başkaları ‘Ne kadar sıkıcılar, yapışık yaşıyorlar’ diye düşünebilir ama biz birlikteyken hiç sıkılmıyoruz. Ayrıca birçok konuda farklı düşünüyoruz, bazen nasıl anlaşıyoruz şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.