ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

Dün 2 bin 40 TL seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı bugüne 2 bin 44 liradan başladı. Dün 3 bin 337 TL olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 342 liradan alıcı buluyor.