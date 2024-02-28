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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Zirveyi koruyor! 28 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: 28 Şubat Çarşamba çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde yükselişte olan gram altın tarihi rekor zirvesini yenileniyor. 28 Şubat Çarşamba günü değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 44 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu derledik. İşte, 28 Şubat 2024 canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 08:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:41
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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