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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları anlık kuru: 24 Kasım 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 24 Kasım 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları canlı alış-satış kuru gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları son dakika yaşanan ons altın ve döviz kuru dalgalanmalarından doğrudan etkileniyor. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı 1.851,62 TL seviyesinden işlem görürken; çeyrek altın ise 3.027,46 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Kasım 2023 Cuma günü Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:20
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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