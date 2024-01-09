Altın alacakların dikkatine! İşte 9 Ocak Salı altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Ocak Salı günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.960 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.137 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 9 Ocak Salı canlı ve anlık altın fiyatları...
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9 Ocak Salı 2024 güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki düşüş bu hafta da devam ediyor. Yatay seyrini koruyan altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün öğleden sonra gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.131 TL. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın tablosu ile 9 Ocak Salı günü güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.960,62
1.960,92
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ALTIN/ONS FİYATI
2.035,40
2.035,73
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.137,00
3.206,11
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.547,99
12.785,20
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.254,39
6.412,21
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.547,99
12.785,20
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.566,44
13.910,14
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,40
1.467,92
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,79
1.970,04