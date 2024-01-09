9 Ocak Salı 2024 güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki düşüş bu hafta da devam ediyor. Yatay seyrini koruyan altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün öğleden sonra gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.131 TL. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın tablosu ile 9 Ocak Salı günü güncel altın fiyatları...