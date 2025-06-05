Altın fiyatları 5 Haziran Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında zirvede yer alıyor. Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada altının gram fiyatı, 4 bin 266 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…