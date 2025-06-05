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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 HAZİRAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 5 Haziran 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın, ABD'den gelen beklentilerin altındaki veriler ile Fed'in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle kazançlarını korudu. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 266 lira, çeyrek altın 6 bin 826 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:34
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