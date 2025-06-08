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        Haberler Spor Transfer Immobile'ye son teklif! - Futbol Haberleri

        Immobile'ye son teklif!

        Beşiktaş, Ciro lmmobile'ye maaşını yarı yarıya düşürme teklifinde bulundu. İtalyan golcüden ise henüz yanıt gelmedi.

        Giriş: 08.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:25
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en fazla merak edilen bölge forvet hattı.

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          Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, forvete net bir ismi transfer edeceklerini her fırsatta vurgularken Ciro Immobile'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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          Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        • 4

          Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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          Teklife göre tecrübeli oyuncunun 6 milyon Euro'luk garanti maaşını 3 milyon Euro'ya indirmesi ve kalan bölümü için de maç başı performansa odaklı bir formüle geçilmesi önerildi.

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          35 yaşındaki futbolcu, bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İkinci forvete yüksek maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, bu teklifin de kabul edilmemesi halinde fesih formülünü görüşmeye hazırlanıyor.

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          35 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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