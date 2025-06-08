Immobile'ye son teklif!
Beşiktaş, Ciro lmmobile'ye maaşını yarı yarıya düşürme teklifinde bulundu. İtalyan golcüden ise henüz yanıt gelmedi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en fazla merak edilen bölge forvet hattı.
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Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, forvete net bir ismi transfer edeceklerini her fırsatta vurgularken Ciro Immobile'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.
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Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Teklife göre tecrübeli oyuncunun 6 milyon Euro'luk garanti maaşını 3 milyon Euro'ya indirmesi ve kalan bölümü için de maç başı performansa odaklı bir formüle geçilmesi önerildi.
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35 yaşındaki futbolcu, bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İkinci forvete yüksek maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, bu teklifin de kabul edilmemesi halinde fesih formülünü görüşmeye hazırlanıyor.
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35 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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