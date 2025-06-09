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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 27 yaşındaki İlknur Yiğit, Tunceli'de kazada şehit düşen eşi polis memuru Yiğit Can Yiğit'i, önce ve sonra çektirdiği fotoğraflarla andı. Duygulandıran paylaşımda, "Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 08:32 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:44
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        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
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        Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit (27), 13 Kasım 2024'te atış eğitim alanında yaşanan kazada şehit oldu. Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

        FOTOĞRAFINI KUCAKLADI

        Şehidin eşi İlknur Yiğit (27), Kurban Bayramı'nda sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

        Şehit eşi ile fotoğraf çektirdiği ayçiçeği tarlasına giden İlknur Yiğit, bu kez eşinin çerçeveli fotoğrafını kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

        "SEN HUZURLA KAL SEVGİLİM"

        İki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan İlknur Yiğit, "Geçen yıl birlikte evimizde kurbanımızı keserken bu yıl ne birlikteyiz ne de evimizde. Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın. Nerelerde olduğunu göremediğim o yerlerde ilk Kurban Bayramın mübarek olsun" dedi.

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