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        Haberler Magazin Selin Türkmen, sevgilisiyle tatilde aşka geldi! Birbirlerini öpmeye doyamadılar - Magazin haberleri

        Selin Türkmen, sevgilisiyle tatilde aşka geldi

        Selin Türkmen, sevgilisiyle çıktığı tekne tatilinde Cennet Koyu'na demirledi. Romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:58
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        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Selin Türkmen, sevgilisiyle birlikte çıktığı tekne tatilinde görüntülendi.

        Teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen Selin Türkmen ile sevgilisi, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

        Romantik anlar yaşayan ikili, her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğdu.

        Âşıkların romantik anları, objektiflere böyle yansıdı.

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        #Selin Türkmen

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