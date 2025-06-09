Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO'su Elon Musk'ın kamuoyu önünde kavgaya tutuşması, gündemdeki yerini koruyor.

Taraflar için uzlaşacakları yönünde iddialar gelse de, Trump'ın son açıklamaları gerginliğin devam edeceğini gösteriyor.

Hatırlanacak olursa, iki ismin sosyal medyada birbirlerine hakaret etmeye başlamasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü elektrikli araç üreticisi Tesla'nın değer kaybı yüzde 14'u buldu.

Bu, şirket tarihindeki en büyük tek günlük düşüş olarak kaydedildi.

Cuma günü ise iki ismin barışacağı yönündeki umutlar Tesla hisselerinde yaklaşık yüzde 4 oranında toparlanma yaratmıştı.

Fakat, hisselerdeki toparlanmasının üzerinden çok geçmeden, ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğe dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Trump, Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın 'başkanlık makamına saygısızlık yaptığını' savundu ve onunla ilişkisinin artık bittiğini düşündüğünü söyledi.

İşte bu açıklamalar, Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın geleceğini de sorgulatır hale getirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KARŞI YASA TASARISI

Trump-Musk kavgasının perde arkasında ise, ABD'deki elektrikli araç satışlarına adeta bir darbe vurması beklenen bir yasa tasarısı yatıyor.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve şu anda Senato’da görüşülen yeni tasarı, elektrikli araç satın alanlara verilen 7 bin 500 dolara kadar vergi teşviklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu tasarı yürürlüğe girerse, batarya fabrikaları ve lityum rafinerilerine verilen sübvansiyonlar sona erecek. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonları için sağlanan mali destekler de ortadan kaldırılacak.

Tasarı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, elektrikli araç sahiplerinden yıllık 250 dolara kadar ek ücret alınmasını öngören bir maddeye yer verilmesi.

ABD'de yapılan araştırmalar, tasarının bu hali ile onaylanması durumunda, 2030 yılına kadar ABD'de satılacak elektrikli araç sayısında 7.7 milyonluk bir azalma öngörüyor.

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ABD elektrikli araç pazarının yüzde 44'ünü tek başına oluşturan Tesla'nın ise, 5 yıl içinde satışlarında 3.4 milyon araçlık bir kayıp yaşaması bekleniyor.

Öte yandan, Tesla'nın diğer üreticilere verdiği 'krediler' de ABD Kongresi'nin hedefinde.